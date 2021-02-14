مراقبو الإنترنت: إغلاق شبه كامل للإنترنت في ميانمار

أفادت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت بأن الاتصال بالإنترنت انقطع عن أنحاء واسعة من ميانمار في ظل قمع قوات الأمن للاحتجاجات المستمرة ضد الانقلاب العسكري.

وقالت المنظمة التي تراقب استخدام الإنترنت وانقطاعه وأمن الإنترنت "حدث إغلاق شبه كامل للإنترنت في ميانمار اعتبارًا من الساعة 1 صباحا بالتوقيت المحلي 18:30 بتوقيت جرينتش".

وأوضحت المنظمة أن الوصول إلى الإنترنت في أنحاء ميانمار بلغ 14% من المستويات العادية مساء اليوم الأحد، مشيرة إلى أن قطع الإنترنت تم بأوامر من الدولة.

وكان الوصول إلى الإنترنت قد تم تقليصه إلى حد أدنى في محاولة واضحة لتقويض الاحتاجاجات. ويأتي إغلاق الإنترنت بعدما ظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لقيام الشرطة بإطلاق النار على المحتجين.