زراعة النواب توافق على بيان وزير الري

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، على بيان وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي الذي ألقاه أمام المجلس.

وأكد الحصري، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن ملف إدارة المياه من أهم الملفات حاليًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد بشأن نقص المياه والزيادة السكانية، بالإضافة إلى القضايا التي تهم المواطنين بشأن الترع الموجودة داخل الكتل السكنية.

وشدد رئيس لجنة الزراعة على ضرورة التعرف على خطة الوزارة بشأن مواجهة تلك التحديات وتطوير منظومة الري وإحلال وتأهيل محطات الصرف والري، وكذلك توعية المواطنين للحفاظ على المياه، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على المشروع القومي لتبطين الترع، ومشيدًا بالإسراع في معدلات تنفيذه.

من جانبه استعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطة الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن "سد النهضة" من أهم التحديات التي تواجه البلاد، في ظل اعتمادنا بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد، وهو ما يمثل قلق لنا.

وتابع الوزير: "لم نصل حتى الآن إلى اتفاقات ملزمة بشأن ملء السد والتخزين"، وتابع: "نواجه تحد ثان، يتعلق بالتغييرات المناخية، في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما شاهدناه من كميات مطر وسيول وجفاف، وكلها أحداث متطرفة جدا".

واستكمل وزير الري: "هناك تغيير في توزيع المطر، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، ما يتطلب إعادة توطين المواطنين وتغيير أنشطتهم"، مضيفًا "من التحديات، الزيادة السكانية، ونقص الموارد المائية، حيث نحتاج 114 مليار متر مكعب سنويا، ومتاح لدينا 60 مليار متر، ونعيد استخدام 20 مليار متر مكعب".