العامري: الجيش التركي يعدّ لمهاجمة جبل سنجار شمالي العراق

كشف رئيس "تحالف الفتح" العراقي هادي العامري في معلومات وصفها بـ"المؤكدة"، عن نية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار، داعيا الحكومة لاتخاذ إجراءاتها لردع أي عدوان على أراضي العراق.

وقال العامري إن "هناك معلومات استخبارية مؤكدة أن الجيش التركي لديه نية الهجوم على جبل سنجار، لذا على الحكومة التركية الكف عن هذه الممارسات العدائية، التي لا تخدم مصالح البلدين بل ستؤثر وبشكل بالغ على العلاقات الدولية".

وأضاف: "كنا نتوقع من الحكومة التركية الانسحاب من الأراضي العراقية بشكل كامل سواء من بعشيقة أو من الشريط الحدودي الذي احتلته مؤخرا، لا أن تقوم بالمزيد من الاحتلال".

ودعا العامري الحكومة العراقية إلى أن "تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان على أراضي العراق"، مؤكدا أن "القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية قادرة بعون الله على الدفاع والذود عن تراب الوطن المقدس".