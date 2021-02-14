إضاءة جسر هامرسميث في لندن بمناسبة عيد الحب في احتجاج على إغلاقه

تمت إضاءة جسر هامرسميث في لندن بضوء أحمر بمناسبة عيد الحب اليوم الأحد، وذلك في احتجاج لبعض الأشخاص على وقف أعمال الإصلاح مما تسبب في إغلاقه لمدة نصف عام.



وأُضيء الجسر فيما وصفته مبادرة هامرسميث بريدج "اس او اس" بأنها "أكبر بطاقة لعيد الحب في المملكة المتحدة" موجهة إلى عمدة لندن صادق خان ورئيس الوزراء بوريس جونسون، من بين آخرين.



وجاء في الرسالة المعروضة على الجسر البالغ عمره 133 عامًا والذي تم إغلاقه أمام المشاة وراكبي الدراجات على مدار الأشهر الستة الماضية "قلوب محطمة. وعود محطمة. حياة محطمة. جسر محطم".



وقالت زعيمة مبادرة هامرسميث بريدج "اس او اس"هيلين بينانت ريا، إن عدم إحراز أي تقدم "عار كبير". وهناك حاجة ملحة لإنشاء معبر مؤقت للمشاة. وتقدر تكاليف إصلاح الجسر بعدة عشرات الملايين من اليورو.



وتم إغلاق الجسر أمام السيارات منذ نيسان/أبريل 2019، وفي ذلك الوقت لوحظ تشققات في قواعد الجسر. وعندما زادت الأضرار في صيف 2020 بسبب موجة حر، أغلقت السلطات المعبر بشكل كامل.