 بلغاريا تسجل 506 إصابات جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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بلغاريا تسجل 506 إصابات جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا

صوفيا - أ ش أ:
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 11:05 ص | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 11:05 ص

سجّلت بلغاريا 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 228 ألفا و550 شخصا.

وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة -وفق ما أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم الأحد- بأن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 14 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9698 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية أن 389 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات المصابة في بلغاريا والتي تحتاج إلى تلقي العلاج داخل وحدات العناية المركزة بالمستشفيات 302 حالة.

يذكر أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تلقى 626 شخصا لقاحا ضد كورونا، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في بلغاريا حتى الآن إلى 75 ألفا و320 شخصا.


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