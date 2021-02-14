ألمانيا: عاملو دور الرعاية أصحاب أعلى نسبة للإجازات المرضية بسبب إصابات كورونا

أفاد تحليل لشركة بارمر للتأمين الصحي في ألمانيا بأن أغلب معدل للإجازات المرضية بسبب الإصابة بفيروس كورونا كان بين العاملين في دور الرعاية في البلاد.

وتبينت الشركة من خلال تحليل بيانات التأمين الخاصة بها أن نسبة الحاصلين على إجازات لهذا السبب بين هذه الفئة من العاملين وصلت في الربع الأخير من العام الماضي إلى 6ر7 لكل 1000 عامل.

وقامت الشركة بعقد مقارنة بين 20 فئة مهنية متأثرة على نحو خاص بحالات الإصابة بكورونا.

وجاءت ثاني أعلى نسبة (3ر7) بين أطقم التمريض ثم أطقم العاملين في عيادات الأطباء (5ر5)، في المقابل كانت أقل نسبة بين العاملين في مجال الدعاية والتسيوق بـ5ر2.

وفي إشارة إلى مخاطر الإصابة بالعدوى في أماكن العمل، قال كريستوف شتراوب، رئيس بارمر إن هذه المخاطر تقل في المجالات التي يمكن فيها الالتزام بقواعد التباعد والصحة العامة بصورة أسهل أو التي يمكن فيها العمل من المنزل.

وأضاف أن من الضروري بشدة تطعيم العاملين في المهن الاجتماعية.

من جانبه، أكد أويجن بريش من المؤسسة الألمانية لحماية المرضى أن غالبية حالات العدوى لا تحدث عن طريق المريض أو نزيل دور الرعاية " بل إن الفيروس يتم نقله إلى المؤسسة عن طريق أطقم التمريض بدون أن يدركوا ذلك في الغالب".

ووصف بريش الاجتماعات واستراحات المدخنين بأنها تحولت إلى مسرعات للفيروس " ويجب أن يكون واضحا أن التطعيمات المهمة ليست بديلا للنظافة الصحية والحماية من الأساسية من العدوى، لأن الشخص الذي تلقى التطعيم يمكن أيضا أن ينقل الفيروس".