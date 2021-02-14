مدرب الإسماعيلي سعيد بتجنب مفاجآت الكأس أمام لافيينا

يرى عطية صابر مدرب الإسماعيلي، أن لقاءات الكأس دائما ما تحمل المفاجآت، مشيرا إلى أن الفريق المنافس لافيينا قدم مستوى جيد، رغم فوز الدراويش عليه بثنائية مقابل هدف، وصعوده لدور الــ16 بكأس مصر.

وقال صابر في تصريحات عقب المباراة: ”اللقاء لم يكن سهلا على الإطلاق، أضعنا فرص بالجملة كانت كفيلة بحسم المباراة من البداية، إهدار الفرص يعود لغياب الثقة وانخفاض المعنويات لدى لاعبي الفريق”.

وأتم حديثه قائلاً: ”ضيق الوقت أجبرنا على إراحة مجموعة كبير من القوام الأساسي استعدادا للقاء الزمالك المرتقب، الفوز اليوم مهم للغاية من أجل إعادة رفع الحالة المعنوية للاعبين، المساندة الجماهيرية ستعيد الثقة لهم في وقت أقل”.