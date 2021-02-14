المحكمة العليا الأمريكية ترفض تعليق تسليم متهمين بتهريب غصن

مهدت المحكمة العليا الأمريكية الطريق السبت أمام تسليم اليابان أمريكيا وابنه متهمين بمساعدة كارلوس غصن رئيس شركة "نيسان" السابق على الهروب من اليابان.

ورفض قاضي المحكمة العليا ستيفن براير طلبا قدمه محامو مايكل تيلور وهو من قدامي المحاربين في القوات الخاصة الأمريكية ونجله بيتر تيلور لتعليق أمر أصدرته محكمة أدنى يمهد الطريق لتسليمهما.

وكرر محامو تيلور في ساعة متأخرة من مساء الخميس حججهم بأنه لا يمكن مقاضاة موكليهما في اليابان لمساعدتهما شخصا ما على "عدم العودة للمحاكمة بعد الإفراج عنه بكفالة" وأنهما سيواجهان في حالة تسليمهما احتمال استجوابهما بشكل متواصل وتعذيبهما.

وتم توقيف غصن بالعاصمة اليابانية طوكيو في 19 نوفمبر 2018 بتهمة ارتكاب مخالفات مالية عندما كان رئيسا تنفيذيا لشركة نيسان، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس، وأفرج عنه لاحقا بكفالة.

إلا أنه ترك اليابان متوجها إلى لبنان عبر تركيا، وهو الآن مستقر في العاصمة اللبنانية بيروت مع زوجته.