 السجن عامين بحق وزير عراقي أسبق بتهمة الفساد - بوابة الشروق
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السجن عامين بحق وزير عراقي أسبق بتهمة الفساد

علم العراق
علم العراق
د ب أ
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 3:27 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 3:27 م

قضت محكمة الجنايات العراقية، المختصة بنظر دعاوى النزاهة في بغداد/ الكرخ بالحبس الشديد لمدة عامين ضد وزير البلديات والأشغال الأسبق رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب، لإخلاله بعقد نصب وتجهيز 17 معمل إسفلت بقيمة 25 مليون دولار في عام 2007.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن المحكمة قضت أيضا بنفس العقوبة بحق هاشم عبد الزهرة عزيز الذي كان يشغل منصب مدير عام في الوزارة ذاتها.

وأضاف أن المحكمة أعطت الحق لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها ذلك الإخلال.

وشغل الوزير المدان المنصب خلال الولاية الأولى لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

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