شيلونجو: أحتاج إلى دعم الجماهير وانتظروا المزيد من الأهداف

قال الناميبي بينسون شيلونجو مهاجم النادي الإسماعيلي، أن الفريق نجح في تحقيق فوز هام وصعب على حساب فريق لافيينا بهدفين مقابل هدف في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأكد شيلونجو خلال تصريحات عقب نهاية المباراة، أن الفريق يمر بكبوة على مستوى الدوري العام و يحتاج إلى تكاتف و دعم الجماهير خلال الفترة الحالية .

وأتم الناميبي حديثه: “نحتاج إلى مساندة الجماهير لتقديم أفضل ما لدينا، كل شيء سيتحسن في الفترة القادمة سواء على مستوي الأداء أو نتائج الفريق، و نأمل أن تكون البداية خلال مواجهة الزمالك القادمة”.

وكان شيلونجو قد نجح في زيارة الشباك للمرة الأولى له هذا الموسم بتسجيله هدفي الفريق خلال مباراة اليوم، والتي نجح فيها الدراويش في تحقيق انتصار صعب وثمين على حساب فريق لافيينا إف سي.