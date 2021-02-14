اندلاع حريق هائل بمصنع للمخلفات الزراعية في الوادى الجديد

اندلع حريق هائل مساء اليوم السبت، بمصنع للمخلفات الزراعية شرق مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، ما أسفر عن التهام النيران كميات كبيرة من جريد النخيل الذي كان يجهز للتصنيع.

تلقى اللواء محمد توفيق مدير امن الوادى الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق بمصنع المخلفات الزراعية شرق مدينة الخارجة، حيث نشب النيران بكميات من مخلفات النخيل وامتدت على مساحة كبيرة نظرا لوجود كميات كبيرة من الجريد والمخلفات الزراعية التى كانت تجهز للفرم والتصنيع .

وعلى الفور تم الدفع بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية لموقع الحريق للسيطرة عليه واقامة عازل للنيران لمنع انتقالها للمناطق المجاورة لها، خاصة انه يوجد مساحات كبيرة من مزارع النخيل تقع بجوار المصنع مباشرة.

من جانبها قالت محافظة الوادى الجديد في بيان لها ان قوات الحماية المدنية بمدينة الخارجة تكثف جهودها للسيطرة على حريق وقع بمصنع المخلفات الزراعية بالطريق الدائري دون وقوع خسائر بشرية أو مادية بالمصنع،أو وجود تهديد للمواطنين بالمنطقة.

كما أكدت في بيانها ان القيادات الأمنية والتنفيذية المختصة تتابع الموقف بالموقع، لمحاصرة الحريق وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإحتواء الموقف.