 بيان رسمي .. المصري يعلن نقل مباراته أمام المنصورة من برج العرب للإسكندرية - بوابة الشروق
الأحد 14 فبراير 2021 6:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

بيان رسمي .. المصري يعلن نقل مباراته أمام المنصورة من برج العرب للإسكندرية

محمد جلال
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 6:02 م | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 6:04 م

أصدر النادي المصري البورسعيدي، اليوم الأحد، بيانا رسميا يعلن من خلاله نقل مباراته ضد المنصورة في دور الـ 32 لكأس مصر، إلى ستاد الإسكندرية بدلا من ستاد برج العرب.

وقال بيان صادر عن إدارة المصري: "تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بنقل مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمع بين المصري والمنصورة لتقام على ستاد الإسكندرية بدلًا من ستاد الجيش ببرج العرب".

وأضاف "وذلك في موعدها المحدد سلفًا في الثانية والنصف عصر غدا الاثنين الموافق الخامس عشر من فبراير".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك