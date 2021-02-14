أصدر النادي المصري البورسعيدي، اليوم الأحد، بيانا رسميا يعلن من خلاله نقل مباراته ضد المنصورة في دور الـ 32 لكأس مصر، إلى ستاد الإسكندرية بدلا من ستاد برج العرب.

وقال بيان صادر عن إدارة المصري: "تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بنقل مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمع بين المصري والمنصورة لتقام على ستاد الإسكندرية بدلًا من ستاد الجيش ببرج العرب".

وأضاف "وذلك في موعدها المحدد سلفًا في الثانية والنصف عصر غدا الاثنين الموافق الخامس عشر من فبراير".