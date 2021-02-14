عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد وقوع حادث مروري مروع، بالقرب من مدينة تورينو الإيطالية؛ وذلك بسبب اكتساء الطريق بالجليد.

وأسفر هذا الحادث عن تصادم نحو 25 سيارة عىل الطريق السريع، وهو ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة العشرات.



