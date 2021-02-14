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بالفيديو.. حادث مروري مروع في إيطاليا بسبب الجليد

نور رشوان
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 10:46 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد وقوع حادث مروري مروع، بالقرب من مدينة تورينو الإيطالية؛ وذلك بسبب اكتساء الطريق بالجليد.
وأسفر هذا الحادث عن تصادم نحو 25 سيارة عىل الطريق السريع، وهو ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة العشرات.

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