قالت شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية الأمريكية، أمس السبت، إن 4 أشخاص على الأقل، أصيبوا بعدوى كوفيد-19 في ولاية أوريجون الأمريكية، على الرغم من تطعيمهم بجرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا.

ووفقا لمعطيات السلطات المحلية، في كل الحالات الأربع، لم تظهر أية أعراض للمرض على المصابين، أو ظهرت بشكل خفيف جدا.

وتم اكتشاف وجود الإصابة بالفيروس، لدى جميع المصابين، بعد أكثر من 14 يوما من تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح مضاد لفيروس كورونا، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ونقلت االشبكة، عن بيان لوزارة الصحة في ولاية أوريجون الأمريكية: "نحن نعمل مع السلطات المحلية والمختصين الصحيين لتحديد مصدر العدوى. نقوم في الوقت الراهن، بعملية تحديد تسلسل الجينوم، وستظهر النتائج في الأسبوع المقبل".

وذكرت القناة، أنه تم تسجيل حالة مماثلة في ولاية كارولينا الشمالية.