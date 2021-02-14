 كورونا: إصابة 4 أشخاص في أوريجون الأمريكية رغم تطعيمهم.. أعراض شبه منعدمة - بوابة الشروق
الأحد 14 فبراير 2021 11:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

كورونا: إصابة 4 أشخاص في أوريجون الأمريكية رغم تطعيمهم.. أعراض شبه منعدمة

وكالات:
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 10:44 ص | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 10:44 ص

قالت شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية الأمريكية، أمس السبت، إن 4 أشخاص على الأقل، أصيبوا بعدوى كوفيد-19 في ولاية أوريجون الأمريكية، على الرغم من تطعيمهم بجرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا.

ووفقا لمعطيات السلطات المحلية، في كل الحالات الأربع، لم تظهر أية أعراض للمرض على المصابين، أو ظهرت بشكل خفيف جدا.

وتم اكتشاف وجود الإصابة بالفيروس، لدى جميع المصابين، بعد أكثر من 14 يوما من تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح مضاد لفيروس كورونا، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ونقلت االشبكة، عن بيان لوزارة الصحة في ولاية أوريجون الأمريكية: "نحن نعمل مع السلطات المحلية والمختصين الصحيين لتحديد مصدر العدوى. نقوم في الوقت الراهن، بعملية تحديد تسلسل الجينوم، وستظهر النتائج في الأسبوع المقبل".

وذكرت القناة، أنه تم تسجيل حالة مماثلة في ولاية كارولينا الشمالية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك