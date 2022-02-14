أطباء بلا حدود تعلن مقتل أحد ممرضيها في جنوب السودان

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" وفاة دايفيد دنغ ألو، وهو ممرض من جنوب السودان، كان يعمل في مستشفى أطباء بلا حدود في أجوك.

قُتل دايفيد في منزله نهار الخميس 10 فبراير خلال نشوب نزاع قبلي في بلدة أجوك التي تبعد 38 كيلومترًا عن جنوب أبيي في جنوب السودان.

وقال رئيس بعثة أطباء بلا حدود في جنوب السودان جورانجا مانا: نشعر بحزن عميق إزاء وفاة زميلنا ونتقدم بأحر التعازي لعائلة دايفيد وأصدقائه.

إننا ندين بشدة أعمال العنف التي تسببت بخسائر فادحة في الأرواح. ومع نشوب القتال، لاذ السكان المحليون بالفرار إلى الأحراش والبلدات المحيطة بحثًا عن الأمان، من بينهم العديد من أفراد طاقمنا الذين يعملون في مستشفى أطباء بلا حدود.

ونتيجة لذلك، اضطرت منظمة أطباء بلا حدود إلى تعليق عملياتها مؤقتًا في المستشفى، وقد نُقل 24 مريضًا كانوا يتلقون العلاج الطبي فيه إلى مستشفى في أبيي. وأكدت المنظمة أنها تظل ملتزمة بتقديم المساعدة الطبية لسكان أجوك، إذ نواصل الحفاظ على حضورنا في المجتمع المحلي لضمان تمكن أفراده من الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية.

وأضاف مانا: "تعني مبادئ أطباء بلا حدود المتمثلة بالاستقلالية والحياد وعدم التحيز أننا نقدم الرعاية الطبية لأي شخص تشتد حاجته إليها، بغض النظر عن العرق أو الانتماءات السياسية أو أي عامل آخر.

وعليه، ندعو إلى احترام فرقنا الطبية وضمان سلامة أفرادها كي نتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات المنقذة للحياة.