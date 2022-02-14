 الزمالك يهزم أصحاب الجياد ويستمر في المركز الرابع بدوري سيدات الطائرة - بوابة الشروق
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الزمالك يهزم أصحاب الجياد ويستمر في المركز الرابع بدوري سيدات الطائرة

علي البحيري
نشر في: الإثنين 14 فبراير 2022 - 9:34 م | آخر تحديث: الإثنين 14 فبراير 2022 - 9:34 م

حقق الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في الجولة ال 14 من الدور التمهيدي بالدوري الممتاز.

وسيطرت سيدات الزمالك على مجريات المباراة التي أقيمت على صالة الشرقية للدخان بفضل الحائط الصد القوي والضرب الساحق.

وجاءت نتائج الأشواط بين الفريقين كالتالي: 26/24، 25/16، 25/20.

بتلك النتيجة، واصل الزمالك احتلاله المركز الرابع في الدور التمهيدي برصيد 26 نقطة، بينما بقي أصحاب الجياد في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في المباراة القادمة بفريق سموحة يوم الجمعة المقبل، فيما يواجه أصحاب الجياد نادي وادي دجلة.

وتقام هذه المرحلة بنظام الذهاب والاياب حيث يخوض كل فريق 22 مباراة لتحديد الترتيب من الأول إلى الثاني عشر، على أن يتأهل أصحاب الأربعة مراكز الأولى إلى الدور النهائي للمنافسة على لقب الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري سيدات الكرة الطائرة في الموسم الماضي، بعد منافسه قوية مع الصيد والزمالك.


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