حصل نادي الزمالك على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية لكرة سلة بعد الخسارة أمام ليكلاند الأمريكي في المباراة الأخيرة بنتيجة 113/78.
ويرى نجم الزمالك، أن الفريق استفاد من البطولة رغم الخسارتين: "بعد الخسارة المشاعر تكون طاغية للاعبين والجماهير لكن بعد الهدوء نشعر بفائدة التجربة التي نخوضها".
وواصل: "تعلمنا أساليب لعب جديدة ومدارس جديدة من إسبانيا وأمريكا، ويجب علينا الاستفادة من تلك التجربة ومعرفة المستوى الحقيقي".
وتحدث أنس على مستوى الزمالك: "قمنا برفع مستوى الفريق، وفي حال استطعنا الحفاظ على المستوى الحالي سيكون الأمر أسهل في الدوري وإفريقيا ونستطيع الفوز بالبطولتين".
وعن انتقاد الجماهير لأداء الفريق في الأشواط الأخيرة، علق: "لم يكن هناك أي تقصير أو تخاذل في الملعب، هناك فروقات فردية والخبرات مع الفريق الإسباني والأمريكي".
واستكمل: "كان هناك حماس زائد وهذا تسبب في تسرع وعدم تركيز وهذا ما يتسبب في تراجع المستوى".
واختتم أنس أسامة تصريحاته: "لم نخوض تدريبات إلا في 10 أيام فقط قبل البطولة وخضنا مباراتين وديتين فقط، ولكن مع اللعب أكثر سنستفيد في البطولات المقبلة".