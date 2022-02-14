نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد وزارة البيئة لبحث دعم المحافظة

التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، الدكتورة سماح صالح مسئول التنمية المستدامة بمكتب وزيرة البيئة والوفد مرافق لها؛ لبحث المقومات والمؤشرات التي تدعم موقف المحافظة لإعلانها محافظة خضراء صديقة للبيئة، بحضور مسئولي المحافظة المعنيين.

وقالت "مجدي" إن المحافظة تتمتع بالكثير من المقومات بداية من انخفاض الكثافة السكانية، وزيادة الرقعة الخضراء وانخفاض نسبة التلوث، واستغلال الطاقة الشمسية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي، وكذلك الفنادق البيئية، ومشروع التطوير الحضري للمناطق العشوائية، ومصانع تدوير المخلفات والمدافن الصحية الآمنة.

وأشادت بجهود المحافظة في مواجهة ظاهرة زحف الرمال، وتقديم المحافظ كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة ما يخدم المحافظة ومواطنيها.

ومن جانبها، أوضحت سماح صالح، مسئول التنمية المستدامة بمكتب وزيرة البيئة، أن المحافظة تشهد تغييرًا كبيرًا على مستوى كافة القطاعات، ولفتت إلى إعلانها كمحافظة خضراء سيُسهم في الترويج لها استثماريًا وسياحيًا.

وأشارت "صالح" إلى ضرورة الحد من استهلاك البلاستيك، والتوسع في برامج التوعية بالقضايا والتحديات البيئية، لصون الموارد الطبيعية؛ من أجل الأجيال القادمة.