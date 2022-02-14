تنفيذ 7 قرارات إزالة ردم أتربة ومخلفات على النيل بـ الشيخ مكرم بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تنفيذ 7 قرارات إزالة ردم أتربة ومخلفات على نهر النيل بمركز سوهاج، خلال حملة مكبرة أجرتها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بسوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وقوات الأمن، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة وإزالة أية تعديات على النيل والمجاري المائية والري.

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بسوهاج، أن الحملة استهدفت قرية الشيخ مكرم، حيث تم إزالة التراكمات ومخلفات كسر حجر، بمساحة 2700 متر مربع، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة باستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بسوهاج، ومجلس مدينة سوهاج.

وأشار إلى الاستمرار في إزالة التعديات وتطبيق القانون حفاظا على نهر النيل، والمجاري المائية.