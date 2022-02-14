يحتفل العالم بعيد الحب في 14 فبراير من كل عام، عن طريق تقديم بعض الورود والهدايا التي تعبر عن مدى حب الأشخاص لبعضهم، لكن كثيرا ما يحزن العزاب بسبب هذا اليوم، لأنهم لا يتبادلون الهدايا مع شركاء.
ونشر موقع "تايم" مجموعة من المعلومات حول "لماذا من الأفضل أن تكون أعزبا في عيد الحب؟".
قال دكتور بجامعة كوينز ومدرس الاقتصاد في كلية فانكوفر للاقتصاد بجامعة كولومبيا البريطانية: "من منظور اقتصادي، تكمن قيمة عيد الحب في أنه يخلق بيئة يمكن من خلالها، لمن هم في علاقات، الحصول على معلومات حول مدى التزام شريكهم ومعرفته بأدق التفاصيل الخاصة بهم، ويبحثون عن هذه المعلومات على مدار العام".
وأضاف: "لكن 14 فبراير، هو اليوم الذي يتعين فيه إظهار ذلك الاهتمام، حيث إن عيد الحب هو جهد لا يملك فيه الرجال والنساء سوى القليل من الخيارات، وإنفاق المال والوقت لطمأنة شركائهم بأنهم محبوبون".
وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، أن الأمريكيين ينفقون 19 مليار دولار على تجهيزات عيد الحب هذا العام، وهذا بمتوسط يصل إلى 142 دولارًا لكل شخص يحتفل به، لكن ليست النفقات فقط هي التي تجعل من الأفضل أن تكون أعزبا في عيد الحب.
ولفهم سبب كونك أفضل حالًا بدون ارتباط، من الأفضل التفكير في تقديم الهدايا في هذا اليوم كنوع من معضلة السجين، التي تحدد نتيجتها ما إذا كان الشخص يريد البقاء في علاقة أم لا، حيث إن عيد الحب في الأساس هو لعبة يجب أن يختار فيها كل شخص على علاقة بين استراتيجيتين، إما شراء هدية لشخص آخر، أو لا يفعل شيئًا للاحتفال بهذا اليوم.• نتائج محتملة ليوم عيد الحب- النتيجة الأولى:
هي أن كلاهما يختارا شراء الهدايا، وفي هذه الحالة سيكونان مقتنعان بأن الشريك ملتزم بالعلاقة، لكن هذا الرضا يأتي بتكلفة، على عكس هدايا عيد الميلاد، عندما تحصل أحيانًا على أشياء تريدها بالفعل، حيث إن الغالبية العظمى من الإنفاق في يوم عيد الحب يكون على عناصر لا يختارها الناس لأنفسهم، 53% يتلقون الحلوى، 38% يتلقون الزهور، 21% يتلقون المجوهرات، و51% يتلقون بطاقات المعايدة.- النتيجة الثانية:
هي أن أحد الأشخاص في العلاقة يشتري هدية والآخر لا يشتريها، ومن المحتمل أن يترك هذا لمانح الهدية انطباعًا بأن شريكه غير ملتزم بالعلاقة.
لذلك، إذا كنت عازبًا في يوم عيد الحب، فأنت تفوت فقط فرصة المشاركة في الخلاف الذي يمكن أن ينشأ بين الشركاء، وفي النهاية كل ذلك يعمل على حفظ المال، لذلك من الأفضل أن تكون أعزبا في يوم عيد الحب، لكن إذا كنت تريد حقًا الاستمتاع بيومك، فاذهب واشترِ لنفسك شيئًا تريده بالفعل.
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