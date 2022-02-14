أعلن نائب رئيس مديرية العمليات بالأركان العامة الروسية، ستانيسلاف جوميدوف، أن المساعدات العسكرية من حلف "الناتو" لأوكرانيا تدفع سلطات كييف لسيناريو القوة في "دونباس" والقرم.

وقال جوميدوف - خلال طاولة مستديرة في مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) اليوم الاثنين: "إن الدعم السياسي والعسكري من الخارج، يحرض سلطات كييف على استخدام القوة لاستعادة السيطرة على (دونباس) وشبه جزيرة القرم".

وأضاف أن "الغرب يواصل تحويل أوكرانيا إلى عنصر مناهض لروسيا، بهدف تحويلها إلى نقطة انطلاق لنشر قوات حلف شمال الأطلسي"، موضحًا أن أولوية "الناتو" أصبحت دفع بنيته التحتية إلى حدود بلاده ونشر تشكيلات مسلحة متقدمة تابعة له على أراضي الأعضاء الجدد في الحلف، مشيرًا إلى أنه توجد بشكل دائم في أوروبا الشرقية وحدات عسكرية تابعة لدول من خارج المنطقة، يبلغ عدد أفرادها الإجمالي حوالي 10 آلاف شخص.