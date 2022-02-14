يقيم بيت المثقفين العرب الجمعة المقبلة، لقاءا شعريا على منصة زوم، ويشارك في الأمسية الشعرية نخبة من الشعراء العرب، منهم: دكتور عارف الساعدي، دكتور هناء البواب، هيثم مخللاتي، ميسون أبوبكر، إخلاص فرانسيس،أحمد القيسي.

وتدير الأمسية الشاعرة ابتسام أبوسعدة، حيث تبدأ في الساعة التاسعة بتوقيت السعودية على زوم.

يذكر أن بيت المثقفين العرب، هو جروب على الواتس اب، أسسه الدكتور نبيل الموحيش، وهو يمثل جسرا ثقافيا بين الأدباء العرب، وتواصلا فريدا من نوعه يلغي الحدود والمسافات بين الدول، فهو يجمع عددا كبيرا من كبار الأدباء والشعراء من مصر والعالم العربي، بل وادباء عرب مقيمين بدول اوربية، يتشاركون خلاله إبداعاتهم ونشاطاتهم، وتطرح الاراء الثقافية المختلفة، كما يتم عقد ندوات اون لاين يشارك بها هؤلاء الأدباء.