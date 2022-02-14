بلجيكا تُحذر من أن الهواتف الصينية قد تعرض مستخدميها لخطر التجسس

حذر وزير العدل البلجيكي، فينسينت فان كويكنبورن، في تصريحات نشرتها صحيفة "لو سوار"، من أن شركات تصنيع الهواتف الصينية مثل "هواوي" و"شاومي"، قد تشكل خطر تعرض مستخدمي هواتفها للتجسس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، عن كويكنبورن قوله في رد رسمي على نائب برلماني بلجيكي، حصلت عليه الصحيفة البلجيكية: "بالنظر إلى السياق القانوني الذي يعمل فيه المنتجون الصينيون للهواتف الذكية، فإن هناك خطرا من إمكانية تعرض البيانات الموجودة على هذه الهواتف الذكية للتجسس، أو على الأقل لنقل غير مرغوب فيه إلى السلطات الصينية".

وأفادت صحيفة "لو سوار" بأن الوزير كان يشير إلى تشريع صيني يلزم الشركات بتخزين البيانات على خوادم صينية، ويمنح السلطات الصينية الحق في الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات.