تعتزم صناديق استثمار وعملاء تابعون لشركة الاستثمار المالي الأمريكي أبولو استثمار 4ر1 مليار دولار في شركة الدار العقارية أكبر مطور عقاري في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صفقة الاستثمارات الجديدة تتكون من 500 مليون دولار في مشروع مشترك لتطوير الأراضي و500 مليون دولار للاستثمار في سندات ثانوية صادرة عن شركة الدار العقارية للاستثمار، و300 مليون دولار في صورة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم و100 مليون دولار في صورة أسهم عامة في شركة الدار العقارية للاستثمار.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الصفقة المنتظر اتمامها بنهاية الربع الأول من العام الحالي ستكون أكبر استثمار أجنبي مباشر في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي.

وتعتزم شركة الدار ضخ حصيلة هذه الصفقة في مشروعاتها العقارية والفرص الاستثمارية.