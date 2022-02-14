أصدر القضاء الجزائري، اليوم الإثنين، حكما غيابيا بالحبس النافذ لمدة ٢٠ عاما، وغرامة مالية في حق وزير الطاقة السابق شكيب خليل، مع إبقاء أمر القبض الدولي الصادر ضده ساري المفعول.

ويواجه وزير الطاقة السابق، ومتهميان آخران تهما تتعلق بإبرام صفقات غير قانونية تتعلق بتكرار غاز البترول في عدد من الحقول عبر الولايات.

في السياق ذاته، أدانت السلطات القضائية الجزائرية مدير العام الأسبق لشركة سونطراك الحكومية للخدمات النفطية بعقوبة ٥ سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية على خلفية تورطه في إبرام صفقات مخالفة للقوانين.