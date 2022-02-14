غلق منشآت طبية خاصة مخالفة في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وشنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والإدارة الصحية بالنوبارية وجهاز حماية المستهلك بحملات مرورية على المنشآت الطبية بمدينة النوبارية.

وأسفرت الحملات عن غلق منشآتين طبيتين، مركز نساء وتوليد وعيادة تغذية غير مرخصة، وضبط ٤٠٠ قرص من الأدوية مجهول المصدر وعدد من زجاجات الأدوية غير معروف محتواها بأحد مراكز العلاج الطبيعي.

كما تم المرور على عدد من المنشآت الطبية وتم ضبط معمل ومركز علاج طبيعي يدارا بدون ترخيص.