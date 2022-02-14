 غلق منشآت طبية خاصة مخالفة في البحيرة - بوابة الشروق
الإثنين 14 فبراير 2022 8:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

غلق منشآت طبية خاصة مخالفة في البحيرة

خميس البرعي:
نشر في: الإثنين 14 فبراير 2022 - 8:10 م | آخر تحديث: الإثنين 14 فبراير 2022 - 8:10 م

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وشنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والإدارة الصحية بالنوبارية وجهاز حماية المستهلك بحملات مرورية على المنشآت الطبية بمدينة النوبارية.

وأسفرت الحملات عن غلق منشآتين طبيتين، مركز نساء وتوليد وعيادة تغذية غير مرخصة، وضبط ٤٠٠ قرص من الأدوية مجهول المصدر وعدد من زجاجات الأدوية غير معروف محتواها بأحد مراكز العلاج الطبيعي.
كما تم المرور على عدد من المنشآت الطبية وتم ضبط معمل ومركز علاج طبيعي يدارا بدون ترخيص.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك