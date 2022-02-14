أقدم بائع علي ذبح زوجته، بعد منتصف الليل، وإشعال النار في جسدها، بسبب رفضها إعطاءه أموالا لشراء مواد مخدرة، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام، باستقبال مستشفي مبرة المعادي "نورا .م"، 28 سنة بائعة متجولة بالعتبة ومقيمة شارع حسانين دسوقي حدائق المعادي، مصابة بجرح نافذ بالرقبة من الجهة اليمنى و الجهة اليسرى ووجود حرق من الدرجة الثانية أسفل البطن، وبالإنتقال والفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج الضحية ويدعي "أحمد.م"، 35 سنة بائع متجول بالعتبة ومقيم ذات العنوان سبق ضبطه واتهامه في عدد 3 قضايا مخدرات.

وأمرت نيابة دار السلام بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث واستدعاء عدد من الشهود للاستماع إلى أقوالهم للوقوف على ملابسات الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على الآلة المستخدمة فى التعدى على المصابة، فيما وجدت النيابة صعوبة فى الاستماع للزوجة نظرا لحالتها الصحية الحرجة.