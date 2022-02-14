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اعتاد الإيرانيون البحث عن متنفس ينسيهم مرارة العقوبات الأمريكية التي يعيشونها منذ أمد؛ ليتمثل ذلك المهرب في كتاب أو رواية ولكن التبعات الأخيرة للعقوبات الأمريكية حرمت كثير من الإيرانيين لذة الغوص بين صفحات كتاب، وذلك بعد ارتفاع في أسعار الأوراق جعلت الناشرين يحجمون عن طباعة المزيد خوفا من الإفلاس.

ويقول المعلم الستيني بجاد مظلومي لـ "فرانس برس"، إنه ترك المكتبات وبحث عن كتاب لدى الباعة الجائلين بسوق مشهور للكتب فوجد الأسعار المرتفعة ذاتها لديهم والتي لا يستطيع المواطن الإيراني توفيرها وسط كثير من الحاجات الأساسية في ظل الأزمة.

ويقول رازا هاشمينجاد مدير دار أفق للنشر إن الكتاب ذي ال200 صفحة قفز سعره من دولار ونصف منذ عام لأكثر من 4 دولارات نظرا لإنخفاض قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار الذي تستورد به إيران الورق من الخارج.

ويقول حسين موتيفلي مدير دار نشر هوبا لكتب الأطفال إن أسعار الورق وأسعار النقل وغيرها من التكاليف تعتمد جميعها علي سعر الدولار وليس الريال لذلك لا يستطيعون مجارات تلك الزيادات.

وكمحاولة للتكيف يقول رازا إنهم يخفضون عدد الصفحات ويقللون مساحات العناوين ويبيعون جميع الكتب بغض النظر عن شهرتها بنفس الأسعار حفاظا علي زبائنهم.

وتقول إميلي إيمري مديرة جمع بدار نشر هوبا، إنه رغم صمود دور النشر الكبيرة فإن الكثير من دور النشر الصغيرة ذات الاسهامات المميزة لم تستطع المسير ومواكبة الأزمة.

وأما في دور النشر الكبيرة يقول رازا إنه ليتوقع أن تسعفهم الإجراءات التقشفية التي يقومون بها سوى عامين كحد أقصي قبل الانهيار.

وعن القارئ الإيراني، يقول رازا، إنها معجزة أن يقدم الكثيرون علي شراء الكتب مقابل ارتفاع أسعارها واحتداد الأزمة الاقتصادية على الطبقة المتوسطة.

وعن الأزمة الثقافية، يقول رازا إنه بعكس الطبقة المتوسطة يعجز أبناء الطبقة الفقيرة عن شراء الكتب بالأسعار الجديدة لذلك يلاحظ بالفترة الأخيرة تراجع دراية الأجيال الجديدة من الأطفال بالقواعد الصحيحة للغة الفارسية.