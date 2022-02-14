تشهد المملكة العربية السعودية أجواءً احتفالية بعيد الحب، وذلك على غير ما جرت العادة خلال السنوات التي سبقت هذا العام.

وتحتفل مراكز التسوق والفنادق والشركات المحلية في جميع أنحاء المملكة، بيوم عيد الحب، من خلال عروض ومنتجات خاصة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وتمثل هذه الأجواء تغيرا في المملكة التي كانت تعطي للشرطة الدينية (جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) صلاحيات ملاحقة المحال ومراكز التسوق التي تعرض أدوات عيد الحب، بما فيها الأشخاص الذين يرتدون اللون الأحمر خلال احتفالات 14 فبراير.

لكن هذا العام، وبعد سحب تلك الصلاحيات من الشرطة الدينية، عرضت مراكز التسوق الكبرى في العاصمة، الرياض، الملابس الداخلية الحمراء في واجهات المحلات التجارية السعودية.

وذكر مندوب مبيعات في أحد مراكز التسوق بالرياض، أن الإدارة طلبت منه تزيين نافذة العرض بملابس داخلية حمراء، لكن دون ذكر جملة "في عيد الحب".

ويقول سعد كريم، بائع زهور محلي في جدة، لموقع "ذا ناشيونال نيوز"، إن "أسعار الورود الحمراء تضاعفت 3 مرات في عيد الحب، إنه أحد أكثر أيامنا ربحية".

وتشهد مبيعات وهدايا عيد الحب في المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة، إذ أصبحت أكثر شيوعًا بين الشباب السعودي، لكن مع ذلك، فإن كلمة "عيد الحب" لا يمكن رؤيتها في أي مكان.

ويعتبر أجواء عيد الحب في السعوية، من بين التغييرات التي طرأت على المملكة على مدى السنوات الـ5 الماضية، منذ الإعلان عن رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتشمل تلك التغييرات: السماح للمرأة بقيادة السيارة، والسفر بدون محرم، ووضع حد لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء.

وتختلف الروايات بشأن "عيد الحب" أو "الفالنتين" وتاريخه، أشهرها منع الإمبراطور كلاديوس في العصر الروماني للزواج نهائيا بسبب تكاسل الجنود عن المشاركة في الحرب، الأمر الذي دفع القديس "فالنتين" لمساعدة الشباب على الزواج سرا، وهذا ما أدى إلى إعدامه في 14 فبرايرعام 270 م. وتخليدا لذكرى فالنتين وتضحيته من أجل الحب، أصبح هذا اليوم هو عيد "الفالنتين" يحتفل به العشاق كل عام.