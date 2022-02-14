الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالحوار لكننا مستعدون للرد على أي اعتداء ضد الأراضي الأوكرانية

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميجيل بوينو، إن الاتحاد يؤمن بالحوار في الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار مع الطرف الأمريكي في هذا الشأن.

وأضاف بوينو، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الحوار مستمر لكن هذه المفاوضات تحدث تحت لغط كبير من قبل السلطات الروسية، لافتًا إلى التقييد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية منذ شهور.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه لا بد من الاستمرار في المباحثات الدبلوماسية، معتقدًا أن نجاح هذا الحوار يعتمد في الأساس على نية الطرفين، خاصة الطرف الروسي.

ووجه حديثه إلى السلطات الروسية: «نحن ملتزمون بالحوار والدبلوماسية لكننا مستعدون للرد على أي اعتداء ضد الأراضي الأوكرانية»، قائلا إنه من مصلحة الجميع احترام القانون الدولي والتزاماته.

وحول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، قال إن مصر دولة قوية وشريك استراتيجي مهم للاتحاد الأوروبي، معقبًا: «لا نتصور بأن يكون هناك اي تغيير.. علاقتنا جيدة جدا وقوية في وجه التحديات المشتركة».