الملا: ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري بنسبة 85% خلال العام الماضي

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن صادرات قطاع البترول المصري ارتفعت خلال العام الماضي 2021 بنسبة 85% لتصل إلى حوالى 13 مليار دولار.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم، أضاف الوزير، خلال افتتاح النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي "إيجبس 2022"، أن قطاع البترول نجح في توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 مليار دولار، وتمكنا من جذب عدد من شركات البترول العالمية الكبرى لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف.

وكشف الوزير عن تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بدءًا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام 2021 حوالي 2.9 مليار دولار.

واكد الوزير، أن معدلات توصيل الغاز الطبيعي مستمرة للعام الثالث على التوالى عند مستوى 1.2 مليون وحدة سكنية بالرغم من الجائحة، حيث وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز الطبيعى حالياً إلى أكثر من 13 مليون وحدة وتصل إلى 13.5 مليون في يونية القادم، تخدم 57 مليون مواطن مما يرفع العبء عن الدولة في توفير 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، بما يؤدي لتوفير دعم يُقدر بحوالي 20 مليار جنيه سنوياً.

ومن المستهدف عند انتهاء موعد المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة في يونيو القادم تنفيذ شبكات غاز طبيعي تتيح خدمة توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 500 ألف وحدة سكنية.

وأشار الوزير إلى نجاح قطاع البترول لتنفيذه للمبادرة الرئاسية في تحويل نحو ٤٢٠ ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز.