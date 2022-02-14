إزالة 27 حالة تعد على أملاك الدولة بكفر الدوار في البحيرة

قال هشام آمنة محافظ البحيرة إن الحملات التى تشنها الوحدات المحلية بمشاركة قوات الشرطة بالبحيرة، وحماية النيل، تمكنت من إزالة 27 تعديًا على أملاك الدولة في مركز كفر الدوار، ضمن فعاليات الموجة 19 لإزالة التعديات.

وطبقاً لبيان إعلامي، استهدفت الحملة التعديات على أملاك الدولة، خاصة الواقعة على نهر النيل، وحرم الترع والمصارف، والأراضي الزراعية، وشاركت فيها الوحدات المحلية بمعداتها، فى حماية قوات الأمن، وتمكنت من إزالة 27 تعديًا على أملاك الدولة فى كفر الدوار.

حيث قامت الوحدة بتنفيذ ١٢ قرار إزالة تعدي على أملاك الطرق بمساحة ٣٥٠متر، وكذلك تنفيذ ١٥ قرار تعدي على أملاك الصرف بمساحة ٩٨٢متر حيث تم إزالة التعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاءت الحملة بإشراف ناصر عبد الهادي نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع الوحدة القروية بقومبانية أبو قير، ومسئولي الصرف والطرق، ومن خلال قسم تعديات المركز بالوحدة، بتأمين من قوات مركز شرطة كفر الدوار.