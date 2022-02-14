مفوضية البنية التحتية بالاتحاد الإفريقي: السيسي تحدث اليوم بصوت القارة بأكملها

قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضية البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، إن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول حدث ضخم جدا ليس فقط بالنسبة لمصر وإنما للقارة الإفريقية والإقليم ككل، خصوصًا في ظل الظروف الحالية المتعلقة بجائحة كورونا.



وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعقيبًا على جلسة اليوم، والتي وصفتها بالقيمة، تزيد من مكانة المؤتمر، متوجهة بالتحية إلى طارق الملا، وزير البترول، على هذا الحدث الكبير.



وأوضحت أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ليس بجديد، إذ كان رئيسًا للاتحاد الإفريقي، وكان له دورًا كبيرًا في الدفع بعجلة التنمية خاصة في برامج البنية التحتية بالقارة، بالإضافة إلى عقد أكثر من قمة تحت الرئاسة المصرية لدعم القضايا والمشروعات الإفريقية، مؤكدة أن هذا الدور ليس بجديد على مصر، لكن الجديد هو الدفعة الضخمة التي يوليها «السيسي» للقضايا الإفريقية.



وأكدت أن تخصيص أول جلسة في مؤتمر اليوم لإفريقيا يعتبر دلالة على الأهمية التي توليها مصر ورئيسها للقضايا الإفريقية، مضيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بصوت إفريقيا اليوم، كما عهده العالم في المحافل كافة.



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.