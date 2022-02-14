باحثان أمريكيان: ثلاث عقبات تقف أمام وفاء الصين بالتزاماتها المناخية

يسهم الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 30% من الانبعاثات الكربونية العالمية بسبب اتساع نطاق القاعدة الصناعية في البلاد، ومن ثم فإن وفاء بكين بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالحد من تلك الانبعاثات يحمل قدرا كبيرا من الأهمية.

وقال الباحثان هنري لي، مدير برنامج البيئة والموارد الطبيعية في مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية التابع لكلية هارفارد كينيدي، ودان شراج، المدير المشارك لبرنامج العلوم والتكنولوجيا والسياسة العامة التابع للمركز نفسه في تقرير نشرته مجلة ناشيونال إنتريست الأمريكية، إن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة اتسمت في السنوات القلائل الماضية بتصاعد التوترات الجيوسياسية حول تايوان وبحر الصين الجنوبي وحقوق الإنسان ومجموعة من النزاعات التجارية.

ويبدو التعاون والتنسيق بين البلدين بمثابة أضغاث أحلام. ومع ذلك، هناك مسألة واحدة تتداخل فيها مصالح البلدين كليهما بوضوح، وهي تغير المناخ.

ويقول الباحثان، إن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بنسبة 3 درجات مئوية من شأنه أن يلحق الضرر باقتصادي الولايات المتحدة والصين ونسيجهما الاجتماعي، وهي النتيجة التي يريد البلدان تجنبها.

وفي المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي" (كوب 26)، انتقد الرئيس جو بايدن الصين ورئيسها شي جين بينج لعدم الاضطلاع بموقف قيادي بشأن خفض انبعاثات الكربون.

والواقع أن شي لم يذهب إلى جلاسكو في اسكتلندا، لكنه أيضا لم يغادر الصين منذ ما يقرب من عامين.

وصحيح أيضا أن الصين، استجابة لنقص إمدادات الطاقة مؤخرا، زادت إنتاجها واستهلاكها من الفحم للحفاظ على اقتصادها مفتوحا وتوفير التدفئة لشعبها هذا الشتاء.

ومع ذلك، فإن التقدم الذي أحرزته بكين نحو خفض الكربون مثير للإعجاب، لاسيما في معدل بناء الطاقة المتجددة واعتماد المركبات الكهربائية.

وفي أكتوبر 2021، أصدر مجلس الدولة الصيني خريطة طريق تتضمن خمسة مبادئ وعشرة تدابير، بما في ذلك أهداف انبعاثات الكربون لأعوام 2025 و2030 و2060، وتعهد بتوفير 1200 جيجاوات من الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2030. وإذا ما تحققت هذه القدرة على الطاقة المتجددة، فإنها ستكون أكبر من إجمالي القدرة الحالية لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة.

وكل إقليم في الصين تقريبا لديه فريق عمل يقوم بوضع سياسات وبرامج لتنفيذ خريطة طريق مجلس الدولة.

ولكن مجرد نشر مصادر الطاقة المتجددة لن يكون كافيا.

وستكون هناك حاجة إلى مجموعة من تكنولوجيات الطاقة الأخرى، وتقوم الصين باستثمارات مبكرة في استراتيجيات متعددة، من تخزين الطاقة والوقود الحيوي إلى كفاءة الطاقة والطاقة النووية.

ومع ذلك، وكما جاء في كتاب "أسس نظام الطاقة منخفض الكربون" الذي صدر مؤخرا، تواجه الصين أيضا تحديات كبيرة في تحقيق تطلعاتها المناخية.

ولا تزال الصين ملتزمة بإدارة قطاع الطاقة لديها من خلال عدد قليل من الشركات الحكومية الكبرى، التي تمولها بضعة بنوك حكومية كبيرة، وتشرف عليها بعض هيئات الدولة الكبيرة.

وفي حين أنها دعمت عددا قليلا من المشاريع الرائدة القائمة على السوق في قطاع الكهرباء، فإن هذه المشاريع محدودة للغاية. وتحت قيادة دنج شياو بينج، أصبحت الصين اقتصاد سوق مع الاحتفاظ بسمات التخطيط المركزي. لكن الطاقة هي استثناء، إذ يهيمن عليها عدد قليل من الشركات الحكومية الاحتكارية، التي تسستجيب للمؤسسة السياسية في بكين أكثر من استجابتها للسوق.

ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا النظام قادرا على إجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق أهداف الصين، أو ما إذا كان يتعين على الصين إعادة هيكلة نظام الكهرباء لديها.

وثمة تحد آخر هو موثوقية الشبكة الكهربائية.

فإذا كانت الصين تعمل على توفير 1200 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، فكيف ستحافظ على الموثوقية عندما لا تهب الرياح، أو عندما لا تشرق الشمس؟ كما أن البلاد لديها إمدادات محدودة من الغاز الطبيعي، ومعظم توليد الطاقة الكهرومائية في الجنوب.

ويتعلق التحدي الثالث بالضغط السياسي من جانب العمال الصينيين. وتوفر صناعات الوقود الأحفوري القائمة ملايين الوظائف في الاقتصاد الصيني، وتقع بشكل غير متناسب في عدد قليل من الأقاليم.

ويعني وقف انبعاثات الكربون حتما اضطرابات كبيرة وهجرة، وتفتقر الصين إلى البرامج الحكومية للتعامل مع أي منهما. وتاريخيا، وفرت الشركات المملوكة للدولة شبكة أمان اجتماعي، ولكن هذه الشركات تواجه انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف، مما يضع العبء مباشرة على كاهل الحكومة المركزية.

ويأتي ذلك لأن الاقتصاد الصيني مسؤول عن ما يقرب من 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، فإن العالم بأسره له مصلحة في أن تفي الصين بالتزاماتها المناخية.

وسوف يتطلب النجاح إصلاحات حاسمة في الكيفية التي تدير بها الصين نظام الطاقة.

لقد اتخذت الصين الخطوات الأولى على طريق وقف انبعاثات الكربون، لكن لن تتغلب تكنولوجيا الطاقة وحدها على التحديات السياسية في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، شأنها في ذلك شأن الولايات المتحدة.