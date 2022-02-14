وصف وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اقتحام غواصة أجنبية المياه الروسية مؤخرًا بأنه نشاط غير مبرر وغير مفهوم على الإطلاق.

وقال شويجو - خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكرملين، اليوم الاثنين: "لقد رصدنا في منطقة جزر الكوريل غواصة أجنبية، وذلك أثناء التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية".

وأضاف أن "هذه الغواصة، على الأرجح، تابعة للولايات المتحدة الأمريكية"، موضحًا أن عملية طرد الغواصة من المياه الروسية استغرقت ثلاث ساعات، حيث دخلت لأكثر من أربع كيلومترات في المياه الروسية، مشيرًا إلى أن مثل هذا النشاط في الشرق الروسي غير مفهوم وغير مبرر على الإطلاق.

يُذكر أن البحرية الأمريكية، نفت تمامًا ما رددته وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بشأن رصد غواصة أمريكية في المياه الإقليمية الروسية.