قال مصعب قطيفان، عم الطفل السوري المختطف فواز، إن الخاطفين تواصلوا مع العائلة بعد جمع مبلغ الفدية المطلوبة عن طريق تطبيق التواصل الاجتماعي «تليجرام»، مشيرً إلى أنهم طلبوا الالتقاء بهم في مدينة «نوى» السورية لتسليم الفدية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن المدينة تتسم بمناطقها الزراعية والوعرة، لافتًا إلى أن والد ووالدة الطفل ذهبا إلى المكان الذي حدده الخاطفون واستقلا سيارة في الاتجاه المطلوب.

وأشار إلى اقتياد الوالدين لأماكن بعيدة بعض الوقت على دراجات نارية والحصول على الفدية المطلوبة منهم، قائلًا إن الخاطفين تواصلوا معه بعدها بساعة ونصف وأخبروه عن مكان وجود الطفل داخل إحدى صيدليات المدينة السورية.

من جانبه أكد الطفل فواز أنه شعر بالسعادة بعد عودته إلى أهله مرة أخرى، رافضًا الإجابة عن السؤال الخاص بالإعلامي بشأن الضرب الذي تعرض له، وأوضح العم أن الطفل يتجنب الحديث عن الأمر ولا يرغبون في التأثير عن نفسيته.

ولفت إلى أن صحة الطفل على ما يرام، متابعًا: «كله بفضل رب العالمين وجهود المهتمين، نشكر الاهتمام الزائد بموضوعنا والمشاعر النبيلة التي أوليتموها لهذا الطفل».

وتعرض الطفل فواز قطيفان للخطف منذ 3 أشهر على يد عصابة إجرامية بمدينة درعا السورية وتصدرت القضية محركات البحث مؤخرا بعد نشر فيديو من العصابة لتعذيب الطفل لابتزاز أسرته والحصول 500 مليون ليرة سورية.