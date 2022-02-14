تايوان بصدد تخفيف القيود على السفر لرجال الأعمال

تعتزم تايوان تخفيف القيود الحدودية المرتبطة بفيروس كورونا على المسافرين من رجال الأعمال، وخفض فترة الحجر الصحي إلى 10 أيام من 14 يوما لجميع الوافدين، وسط السيطرة على الوباء بشكل جيد محليا، وفقا لبيان صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان اليوم الإثنين.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، لا يمكن حاليا للمسافرين من رجال الأعمال دخول تايوان إلا بعد الحصول على موافقة خاصة من الحكومة؛ وسوف تعلن وزارة الاقتصاد تفاصيل عن كيفية تخفيف القيود في الوقت المناسب.

وقال وزير الصحة تشين شيه تشونج في إفادة صحفية إن الحكومة تتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بحلول منتصف مارس، اعتمادا على تطور وضع الوباء محليا ومعدل التطعيم.

وتهدف تايوان إلى الوصول بمعدل التطعيم بالجرعات المعززة إلى 50%.