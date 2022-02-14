كشفت الفنانة ريهام عبدالحكيم، عن مشاركتها في أغنية مع الفنان هاني شاكر بمناسبة عيد الحب، مشيرةً إلى أن ملحن الأغنية هو وليد منير، وهو صاحب فكرة الأغنية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، أنها شاركت الفنان هاني شاكر في العديد من حفلات الغناء خلال الفترة الماضية، متابعةً أنها لم تستطع الاستمرار في التمثيل مع الغناء حيث شعرت بثقل الاثنين مع بعضهم في آن واحد.

واستكملت، أنها خاضت تجرية المسرح في «رابعة زهرة العاشقين»، بسبب حبها في تمثيل هذه الشخصية، مضيفةً أن المخرجين سمحوا لها بتقديم الأدوار بصورة كبيرة دون الخوف من الأداء التمثيلي.

وعن أغنية فيلم «عسل أسود» بطولة الفنان أحمد حلمي، قالت الفنانة ريهام عبدالحكيم، إن الموسيقار عمر خيرت كان سببًا في سعادتها لأدائها هذه الأغنية التي تعلق بها العديد من المصريين، مضيفةً: «الأستاذ عمر خيرت سمعني في مكان ووعدني أني أقدم حاجة وكانت أغنية بالورقة والقلم».

وأوضحت، أنها منذ صغرها وهي تحب أداء الأغاني الاستعراضية الخاصة بالأفلام كأفلان ليلي مراد وشادية ووردة، مشيرةً إلى أنها متأثرة بجميع الأصوات القديمة كعبدالحليم وعبدالوهاب.