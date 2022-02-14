يمثل عيد الحب احتفالية لمن يملكون مشاعر حب يريدون التعبير عنها، لكن ذلك الاحتفال قد يمثل ذكرى مؤلمة للذين مروا بتجارب حب سيئة أو فاشلة، وهو ما دفع حديقة حيوان بريطانية وشركة نظافة لمساعدة هؤلاء على الانتقام والاستمتاع بابتسامة نصر في عيد الحب عن طريق إتاحة تسمية صرصار أو سلة مهملات باسم الحبيب أو الحبيبة السابقين.
وبحسب صحيفة مترو البريطانية، استأنفت حديقة حيوان جنوب بريطانيا في مدينة كنت، نشاطها بتسمية الصراصير بأسماء العاشقين السابقين بمقابل مالي يذهب للتبرعات.
وتؤكد الحديقة أنه بمجرد دفع قرابة الجنيهين إسترليني واختيار الاسم يتم كتابة الاسم على قفص الصرصار بينما يذهب المبلغ للتبرعات لإنقاذ الحيوانات.
يذكر أن الحديقة بدأت أول نشاط من ذلك النوع عام 2019 وتوقفت بعد ذلك لظروف الجائحة ليكون عيد الحب الحالي استعادة لنشاطها.
وجمعت الحديقة في أول برنامج تسمية صراصير خاص بها 20 ألف جنيه إسترليني من عشاق مجروحين بتجارب سابقة.
وعن الذين لم يمروا بتجارب أليمة، فإن الحديقة أتاحت لهم تسمية صراصير بأسماء السياسيين المكروهين لديهم وبنفس السعر.
وتزامنا مع نشاط حديقة الحيوان البريطانية، قامت شركة بيزنس ويست البريطانية بخدمة لتسمية سلال القمامة بأسماء العاشقين السابقين وذلك لأول مرة تتاح فيها الخدمة.
وعلى عكس حديقة الحيوان، تعرض الشركة، الخدمة مجانية بمجرد كتابة الاسم وملئ الإستمارة على الموقع الرسمي.
وتتيح الشركة أيضا إرسال صورة للحاوية وموقعها بعد كتابة الاسم ولكن تلك الخدمة بمقابل مادي.
وفي أول عام تشارك فيه الشركة، تمت تسمية 50 ألف حاوية قمامة بأسماء عاشقين سابقين.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
او هنا