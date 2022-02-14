قال عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن مشروعات «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة» تضم مساحات متنوعة في مدن متعددة، تماشيًا مع سياسة الدولة في خلق فرص تملك وحدة سكنية في كل المدن الجديدة.



وأضاف خطاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن مشروعات الإسكان الجديدة تضم أكثر من سبعة آلاف وحدة، مؤكدًا أن الوزارة تحاول تغطية أكبر عدد من المستفيدين.



وأوضح متحدث وزارة الإسكان، أن هذا الإعلان يتميز بأنه فوري، مضيفًا أن المواطن يمكنه استلام وحدته بمجرد دخول التمويل العقاري وتطابق الشروط.



ولفت إلى أن الموقع مفتوح للتسجيل في المشروعات الجديدة خلال الفترة من ثلاثاء الغد الموافق 15 فبراير وحتى 8 مارس المقبل، ذاكرًا أن كراسة الشروط تضم أسعار الوحدات ومساحاتها وتوزيعها.



وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم غدا الثلاثاء 15 فبراير، بدء التسجيل وإتاحة كراسات شروط حجز وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.





