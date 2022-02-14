خالد عكاشة: الأزمة الأوكرانية الروسية على حافة هاوية

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، إن الأزمة الأوكرانية فيها درجة من الجدية والسخونة، ذاكرًا أنه رغم التحركات السياسية خلال الأسبوعين السابقين، فإنه لم يحدث للأزمة انفراجة بل ما زال كل طرف على موقفه.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «المشهد»، الذي يعرض عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أن «الـ100 ألف جندي روسي على منطقة حدودية قاموا بعمل ما يشبه التطويق لأوكرانيا، ثم المناورات العسكرية في بيلاروسيا يؤكد أن هناك دولة ثالثة في المعادلة».

وأوضح أن هناك حالة من الشعور بـ«الغبن» الموروث على مدار العقدين الماضيين، لأنه قبل الأزمة بعام واحد كانت روسيا غير موجودة في الأحداث والأمر بين الولايات المتحدة والصين، متسائلا: «هل روسيا وجدت نفسها أن تخطوا بعد تحدث العالم عن ثنائية بين أمريكا والصين؟».

ولفت إلى أن روسيا اختارت وقتًا دقيقًا من أجل التقدم بخطوة تجاة الصين وتكاد تكون ضمها إلى صفها، مؤكدًا أن هناك إعلان واضح عن وجود تحالف بين روسيا والصين.

وأكد أن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا على حافة هاوية، مضيفًا أن الرئيس الروسي يستنزف الجانب الآخر ويتحرك بعناية شديد وبخطة محددة، كما يضع الجانب الأخر في موقف الدفاع ويختبره.