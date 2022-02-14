انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في تركمانستان

انطلقت في تركمانستان، اليوم الاثنين الحملة الانتخابية الرئاسية ومرحلتها الأولى هي الترشيح.

وفقا لقانون الانتخابات في تركمانستان يعود الحق في الترشيح إلى الأحزاب السياسية المسجلة قبل يوم الدعوة للانتخابات وكذلك لمجموعات من المواطنين.

تسمي الأحزاب السياسية المرشحين للرئاسة في مؤتمراتها. وتوجد اليوم في تركمانستان 3 أحزاب سياسية وهي الحزب الديمقراطي لتركمانستان والحزب الزراعي لتركمانستان وحزب الصناعيين ورجال الأعمال في تركمانستان.

عندما يتم ترشيح مرشح لرئاسة تركمانستان من قبل مجموعات من المواطنين يجب أن يدعمه ما لا يقل عن 10 آلاف توقيع للناخبين.

ويجب أن يكون مرشح الرئاسة التركمانستانية مواطنا لهذه الدولة ولد في تركمانستان ولا يقل عمره عن 40 عاما ويتحدث لغة الدولة ويقيم ويعمل بشكل دائم في البلاد منذ 15 عاما. ويتم انتخاب رئيس تركمانستان مباشرة من قبل الشعب لمدة 7 سنوات ويتولى منصبه من اللحظة التي يؤدي فيها اليمين.

وأجريت الانتخابات الرئاسية الماضية في تركمانستان في عام 2017، وشارك فيها 8 مرشحين.