الكرملين: روسيا لم تتلق ردا مباشرا على مقترحات الضمانات الأمنية

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تتلق ردًا مباشرًا على مقترحات الضمانات الأمنية، موضحًا أن الغرب يحاول التركيز على التفاصيل الصغيرة.

وقال بيسكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، صباح اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستمر في الإصرار على أن القضايا الأمنية المبدئية لروسيا لن تُترك دون اهتمام ولن يتم تجاهلها.

وأشار إلى أن بوتين منهجي للغاية في تعامله مع الشركاء، لكن لسوء الحظ، هم الآن خصوما أكثر مما هم شركاء، إنه يطرح أسئلة صريحة ويتوقع إجابات مباشرة، وكما حدث في عام 2007، أثار أسئلة مباشرة، وفي عام 2022، طرح أسئلة مباشرة في مسودات هاتين الوثيقتين اللتين تم إرسالهما إلى واشنطن وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ولم نتلق إجابات مباشرة.

وتابع: "علاوة على ذلك، نلاحظ محاولة التركيز على تفاصيل ثانوية محاولة لتجنب أي فهم للقضايا التي تهمنا، لكن ليس لديّ أدنى شك في أن الرئيس بوتين سيظل ثابتًا في موقفه وسيصر على أن تلك القضايا هي في الواقع قضايا وجودية بالنسبة لنا، حتى لا تترك هذه القضايا دون اهتمام ولا يتم تجاهلها".