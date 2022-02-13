أستاذ استثمار: انتشار البيتكوين لا يعبر عن وضع اقتصادي حقيقي للدول

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن العملة عادة تعبر عن الوضع الاقتصادي للدولة والعملة التقليدية خلفها جهة مسئولة عنها ويكون البنك المركزي، موضحا أن العملة التقليدية لها مصداقية والبنوك المركزية لا تتدخل في سعر الصرف، ولكن القانون يتيح للبنك المركزي التدخل لإيقاف التعاملات مع عملات تؤثر بغير الحقيقة.

وأشار إبراهيم، خلال حوار ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، إلى أن العملات الافتراضية ظهرت في عام 2008 وهي شيء ليس له أساس وكل فترة زمنية تستجد أمور وتعاملات ولكن ليس كل ما يستجد يحافظ على الوضع الاقتصادي.

وأضاف: «العملات الرقمية مثل بيتكوين لا تعبر عن وضع اقتصادي حقيقي، ومش معنى أنها تنتشر بسرعة يبقى نتحرك اقتصاديا في اتجاهها ولا يعنبدي انتشارها في بعض المناطق أنها الأكثر تعبيرا عن الحالة الاقتصادية».