استمرار الاحتفاء بكتاب «على بلد المحبوب» لأحمد خير الدين

تواصلت حالة الاحتفاء بكتاب "على بلد المحبوب.. رحلة زمزم الأخيرة"، للكاتب الشاب أحمد خير الدين، الذي برع في توثيق مغامرة محفوفة بالمخاطر خاضتها سفينة مصرية عبر رأس الرجاء الصالح إبان الحرب العالمية الثانية؛ للهرب من مناطق الصراع، وهو الكتاب الذي وصل مؤخرا للقائمة الطويلة بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات فرع المؤلف الشاب.

كانت دار الشروق قد طرحت الكتاب تحت تصنيف "تاريخ - صحافة استقصائية"، ويأتي في 212 صفحة من القطع المتوسط، مع ملحق صور 24 صفحة. وهو الكتاب الثالث في رصيد أحمد خير الدين.

ومن أجواء الكتب، سرد شيق لما يمكن أن تلعبه الصدفة لاكتشاف واقعة إغراق الألمان للسفينة زمزم وانقطاع أخبارها عام 1941، وذلك أثناء بحث خير الدين في موضوع آخر بمكتبة الكونجرس الأمريكي، ليتحول كامل اهتمامه إلى معرفة ما جرى للطاقم المصري والركاب الذين حمل معظمهم الجنسية الأمريكية.

ومن خبر صغير في مجلة روز اليوسف عن عودة مجموعة من البحارة المصريين بعد 4 سنوات من الأسر في ألمانيا تنطلق رحلة بحثية دؤوب بين السجلات الوطنية لعدد من الدول ولقاءات مع ناجين كانوا أطفالا وقت الحادث مع الاستعانة بمراجع عربية وأجنبية ومقتطفات من أعمال أدبية تناولت حقبة الحرب.

ويصف الكتاب مأساة الأسرى في معسكرات النازي من واقع المقابلات التي أجريت مع بعض العائدين على دفعتين بعد 4 سنوات من الحادث، وذكريات الفارين من قبضة الألمان، ومنهم الطالب بحري (جمال الدين عمر منجد) ابن الممثلة الشهيرة علوية جميل.

ويضم الكتاب جهدا بحثيا شاقا عابرا للحدود والقارات، لكن مما يميزه أيضا التجارب والقصص الإنسانية الفريدة للمسافرين وطاقم السفينة سواء وهم معا أو بعد افتراقهم عند الأسر، بخلاف براعة في تقديم بانوراما حية للمشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر والعالم إبان الحرب ورَبَط بشكل سلس وشيق بين ما كان يجري على الأرض من صراعات وقتال وما حدث على سطح السفينة المنكوبة.

ولم يدخر خير الدين جهدا من أجل طرح الوقائع التاريخية فعمل على تحليل وتفسير غياب حادث إغراق زمزم عن الذاكرة لعقود من الزمن، لافتا إلى الرقابة التي فرضها الإنجليز على المطبوعات في مصر وقت الحرب العالمية الثانية والأحداث الداخلية المتسارعة آنذاك.