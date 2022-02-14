فرنسا: بدء محاكمة متورطين في الهجوم على كنيسة كاثوليكية عام 2016

بدأت اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس محاكمة أربعة رجال يشتبه بتورطهم في هجوم على كنيسة كاثوليكية في يوليو عام 2016.

استمعت هيئة المحلفين اليوم للاتهامات ضد المدعي عليهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي. كما يعتبر أحدهم المحرض على ارتكاب الهجوم ويحاكم غيابيا. ومن المرجح أنه قتل في غارة جوية في العراق.

ويواجه المتهمون أحكاما بالسجن لفترات تصل إلى ثلاثين عاما.

ووقع الهجوم أثناء مراسم القداس الصباحي، حيث قام مهاجمان باحتجاز ستة أشخاص كرهائن داخل الكنيسة الكاثوليكية الواقعة في بلدة سان إتيان دو روفراي بالقرب من مدينة روان الفرنسية، ثم قتلا بعد ذلك القس جاك هامل البالغ من العمر 85 عاما. وقد تمكنت راهبة من الهرب والإبلاغ عن الواقعة.

وأصيب أحد أفراد الأبرشية بجروح خطيرة.

وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن ذلك الهجوم الذي أثار الرعب خارج الحدود الفرنسية.

ومن بين المسائل المثيرة للجدل في بداية المحاكمة هو ما إذا كان يجب إجبار المسؤولين عن تحقيق مكافحة الإرهاب الإدلاء بشهادتهم في المحاكمة.

وتنص لائحة الاتهام أنه كان من الممكن أن تمنع الشرطة وقوع الهجوم إذا ما كانت تعاملت مع معلومات تواترت في غرفة دردشة بشكل أسرع.

وتمت قراءة مقتطفات من خطاب كتبته والدة المحرض المزعوم، والتي أعربت عن شعورها بأنها تستطيع الإدلاء بشهادتها، وأنها خائرة القوى نفسيا وجسديا.

وجاء في الخطاب "لقد مات ابني في قلبي ولا أريد أي شيء يمت لهذا الشخص بصلة". ثم استغنت المحكمة عن شهادة المرأة.