مستشار مجلس الوزراء مشيدًا بمسلسل «أبو العروسة»: «الكتابة متكفيش»

أشاد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بمسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، والذي يتم عرضه على الشاشة حاليًا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».



وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: «عظمة قوتنا الناعمة فى مسلسل "أبو العروسة" لم يسعدنى الحظ لمشاهدة حلقات الجزءين الأول والثانى من المسلسل العظيم "أبو العروسة". لظروف العمل، ولكثرة حلقات كل جزء، اقتنصت مشاهدة بعض الحلقات، وكنت ساعتها فى غاية السعادة من هذا التمكن من مفردات العمل الدرامى فى كل شىء».



وأضاف: «انتهت حلقات الجزءين الأول والثانى، ولفت انتباهى وقتها شغف وحرص ابنتّى الكبريين، وهما لم يتخطيا الخامسة عشرة سنة، على متابعة المسلسل، بل وحفظ تفاصيله، وأدوار ممثليه، وتناقل المواقف بينهما».



واستكمل: «أحببت المسلسل كثيرا، رغم أنى لم أشاهده مكتملا، ولكنى كنت أخشاه. نعم أخشاه. فأنا واحد ممن يبكون لسماع أغنية المبدع مدحت صالح"بنتى وحبيبتى وكل حاجة فى الدنيا ديه". لا أملُّ من سماعها، رغم بكائى المتكرر. هكذا سأكون مستقبلا».



وأوضح: «منذ أيام اكتشفت أن ابنتّى عادتا مرة أخرى للتحلق حول الكمبيوتر، لمتابعة الجزء الثالث من المسلسل، وطلبا منى فى إجازة الجمعة أن أشاركهما المشاهدة، خاصة أنى سأشاهد أكثر من حلقة تلو الأخرى، ولن ترهقنى الإعلانات والفواصل، إيه العظمة دي».



واستكمل: «هكذا كنت أجهر بصوتى مع مشاهدة حلقات الجزء الثالث من المسلسل. قوتنا الناعمة بخير يا جماعة، والله..الرسايل كلها واضحة فى المسلسل، السيناريو والحوار عبقرى، التصوير بالدرون بديع، الموسيقى مبهرة، الأداء يفوق الوصف، انتهى اليوم الأول لى بمشاهدة عدد من الحلقات، أتبعتها بغيرها فى اليومين الثانى والثالث، وكل يوم يزداد إعجابى بكل شىء. لا أستطيع أن أُميز ممثلا عن غيره، سواء كان كبيرا أم صغيرا، الجميع يبدع. ما هذا بتمثيل، إنه حقيقة، تشعر وكأنهم عائلات بيننا».



وأضاف: «فى كل حلقة أستخلص الدرس والعبر منها، وأوضحها لابنتىّ. فهذه حلقة تحذر من الهجرة غير الشرعية، بصورة غير مباشرة بديعة، وثانية تحذر من الكذب، وثالثة تعالج مساوىء التقدم التكنولوجى، وكيف نتعامل معها، وأخرى تعطيك درسا فى كيفية حل المشكلات الزوجية، لا أجد كلمات تعبر عما بداخلى من فخر بقوتنا الناعمة، من زهو بهذا الإنتاج الضخم، من شكر لكل من صنع هذا العمل العظيم، من سعادة بالفن الراقى الذى يمتعك، ويفيدك، ويعالج قضايا آنية باحتراف شديد، كل اللى فات كوم، وحلاوة تصوير الدرون لبلدنا وحلاوة بلدنا كوم تااااانى خالص».



واختتم: «اقعدوا يا جماعة اتفرجوا بأسركم، اتمتعوا، واتعلموا وخدوا خبرة من مشكلات حياتية، تم صياغتها بحرفية شديدة، وطرح حلول لها بإنسانية مفرطة، نفسى أكتب عن كل حاجة، وكل حد فى المسلسل ده بالتفصيل، ولكن حتى الكتابة متكفيش».



مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 13، إخراج كمال منصور، وتأليف هاني كمال، وبطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ورانيا فريد شوقي، ونرمين الفقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي.