لوكهيد مارتن تتراجع عن شراء أيروجيت بسبب رفض هيئة التجارة الأمريكية

أعلنت شركة الصناعات العسكرية الأمريكية لوكهيد مارتن كورب عن تراجعها على الاستحواذ على شركة إيروجيت روكيت دين هولدنجز للصناعات الصاروخية مقابل حوالي 4ر4 مليار دولار، بسبب الدعوى القضائية التي أقامتها هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة لمنع الصفقة.

كانت هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية قد رفعت في الشهر الماضي دعوى قضائية لوقف الصفقة حيث قالت إنها ستضر بشركات الصناعات العسكرية المنافسة .

وقالت هولي فيدوفا رئيسة مكتب المنافسة في هيئة التجارة الاتحادية في بيان في ذلك الوقت إن "الصفقة ستعطي لوكهيد مارتن القدرة على حرمان شركات الصناعات العسكرية الأخرى من المكونات الحيوية التي تحتاجها لإنتاج صواريخ منافسة".

وأضافت أنه "بدون ضغوط المنافسة يمكن لشركة لوكهيد مارتن أن ترفع الأسعار التي تدفعها الحكومة الأمريكية، مع تقديم منتجات أقل جودة وأقل ابتكارا".

كانت لوكهيد مارتن قد أعلنت في كانون الأول/ديسمبر 2020 موافقتها على شراء أيروجيت مقابل 4ر4 مليار دولار.