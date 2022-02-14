روّى الفنان فاروق فلوكس، تفاصيل عن حياته الشخصية في بداية حياته الفنية، مشيرًا إلى أنه بعد انتهائه من كلية الهندسة، انتسب إلى كلية الحقوق، قائلًا: «كنت مجنون وانتسبت في كلية الحقوق بعد ما اترفضت من معهد العالي للسينما».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء اليوم الأحد، أن الفنانين ذات الأدوار الثانية كما يطلق عليها، إذا قدموا الدور على أكمل وجه أصبحوا نجوم، مشيرًا إلى أنه لم يحصل خلال مشواره الفني على بطولة مطلقة، وهذا الأمر لم يؤثر فيه.

واستكمل، أنه اسم «فلوكس» لا يوجد ضمن اسمه الحقيقي، قائلًا: «اسمي الحقيقي فاروق توفيق صالح، وسبب هذا اللقب، موقف جمعني بأحد الزملاء في الجامعة وذات يوم شاغبني، وأطلق عليّ لقب «فلوكس»، والشاعر أحمد رامي هو الذي علمني أن الفلوكس إحدى النباتات».

كانت كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنان الكبير فاروق فلوكس تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة.