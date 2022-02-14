أعلنت شركة كراون ريزورتس ليمتد الأسترالية للألعاب والترفيه موافقتها على عرض الاستحواذ عليها المقدم من شركة الاستثمار المالي الأمريكية بلاكستون مقابل 10ر13 دولار أسترالي (32ر9 دولار أمريكي) للسهم الواحد بقيمة إجمالية 9ر8 مليار دولار أسترالي أي بزيادة نسبتها 11% عن سعر العرض الأولي الذي قدمته بلاكستون قبل عام تقريبا.

وتزيد قيمة العرض بنسبة 32% عن سعر إغلاق سهم كراون يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي البالغ 9ر9 دولار استرالي قبل الإعلان عن تلقيها عرض استحواذ من بلاكستون بسعر 50ر12 دولار أسترالي للسهم والذي يزيد عن السعر الذي عرضته بلاكستون في البداية في آذار/مارس الماضي وكان 85ر11 دولار للسهم.

وأوصى مجلس إدارة كراون ريزورتس مساهمي الشركة بالتصويت لصالح العرض الأخير في ظل غياب أي عروض أعلى. ومن المقرر عقد جمعية عمومية للشركة الأسترالية خلال الربع الثاني من العام الحالي.